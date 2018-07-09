Başar, Atalay ve Günay'dan kura yorumu

Onur Başar: "Lefter Sezonu'nun bizim için anlamı büyük"

Deniz Atalay: "Futbolun daha çok konuşulduğu bir sezon olsun"

Yusuf Günay: "Saygı çerçevesi içerisinde olan bir sezon olsun"

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde Süper Lig 2018-19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'de bulunan 18 takımın temsilcilerinin katıldığı kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsilcileri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonu değerlendiren Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun kendileri için anlamına vurgu yaparak, "Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2018-19 sezonunun tüm takımlara, tüm kulüplere, camiaya, hakemlere, tüm taraftarlara ve futbol paydaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak şampiyonluğun bizim için farklı bir anlamı olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere içeride de açıklandığı gibi Lefter Küçükandonyadis dediğimiz zaman aklımıza gelen satır başları saygı, sevgi ve dostluk. Diliyoruz ki, bu sezon da sahada rekabeti yüzde yüz olup, saha dışında dostluğun, birliğin ve beraberliğin en üst seviyede olması, tüm taraftarlara tüm futbol paydaşlarına zevkli, çekişmeli bir futbol sezonu geçmesini diliyoruz. Fenerbahçe olarak zorlu bir karşılaşmayla başlayacağız. Bursa ile oynayacağız. 6'ncı hafta ve 11'inci hafta ise bildiğiniz üzere derbi maçlarına çıkacağız. Bu maçlardan önce ilk 5 maçımızı başarıyla, maksimum puanla kapatıp, derbi maçlarına güçlü ve hazır olmak istiyoruz. Camia olarak tekrar, tüm kulüplere 2018-19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

DENİZ ATALAY: "FUTBOLUN DAHA ÇOK KONUŞULDUĞU BİR SEZON OLSUN"

2018-19 sezonunun tüm camialar için hayırlı olmasını dileyen Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, "Öncelikle 2018-19 sezonunun bütün kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Futbolun daha çok, saha dışı olayların daha az konuşulduğu bir sezon diliyoruz. İnşallah bu sezon sahada futbol oynamak için takımlarımız daha hazır olurlar. Hocalarımız, o doğrultuda takımlarını hazırlarlar. Bunu Şenol hoca çok söyledi, inşallah bu sezon bunu gerçekleştirebiliriz, bütün kulüplerimiz bu amaçla sahaya çıkar. O yüzden yeni sezonda bütün kulüplerimize de başarılar diliyorum. İlk maçımız Akhisarspor ile İstanbul'da olacak. Bildiğimiz bir takım. Şimdiden yorum yapmak doğru değil, sahada futbolcular yorum yapacaklar. O yüzden bütün kulüplerimize başarılar dilemekten başka benim söyleyebilecek başka bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

YUSUF GÜNAY: "SAYGI ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE OLAN BİR SEZON OLSUN"

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "2018-19 sezonu Türk sporuna hayırlı olsun diliyorum. Geçen sezonumuz çok çekişmeli bir yarışa sahne oldu. Özellikle ikinci yarı Galatasaray çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle derbi maçlarındaki performansımızla şampiyonluğa ulaştık. Bu seneki hedefimiz, yine her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu konuda yönetimimiz, teknik kadromuz, son derece kararlı ve azimli bir şekilde çalışıyor sayın başkanımızın liderliğinde. Ve bu sene de 'Hedef 22' diyoruz. Ligimizin adil bir yarış içerisinde, centilmence, rakiplere saygı çerçevesi içinde geçmesini özellikle temenni ediyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu, futbolun sahada oynandığı bir sezon olmasının temenni ediyoruz. Özellikle, Dünya Kupası sürecinde ülkemizin turnuvada olmaması hepimiz için bir burukluk vesilesi. Bu anlamda da yerli kaynaklarımıza önem vererek, milli takıma da katkılar sağlayacak gençlerimizin yetişmesi bir anlamda da temel hedefimiz olsun istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

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