Son Dakika
Başakşehirli Mossoro Göztepe'ye geliyor
Transferde son olarak Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, aynı takımdan Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'nun da işini bitirdi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aleksic'i...
SPOR 31.08.2019, 13:07
Transferde son olarak Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, aynı takımdan Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'nun da işini bitirdi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aleksic'i Başakşehir'e kaptıran Göz-Göz, Mossoro ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncuyla 1 yıl daha kontratı bulunan Başakşehir'in de Mossoro'ya gitmesi için izin verdiği belirtildi.
Geçen hafta Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan 36 yaşındaki Brezilyalı ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Brezilya'da Internacional takımında futbola başlayan Mossoro, Portekiz'de Maritimo ve Braga'da oynadı. Suudi Arabistan'ın Ah Ahli ekibinde de top koşturan deneyimli orta saha 2014-2015 sezonunda Başakşehir'e imza attı. İstanbul ekibinde 4 sezonda düzenli olarak forma giyen oyuncu 150 lig maçında 19 gole imza attı.
Geçen hafta Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan 36 yaşındaki Brezilyalı ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Brezilya'da Internacional takımında futbola başlayan Mossoro, Portekiz'de Maritimo ve Braga'da oynadı. Suudi Arabistan'ın Ah Ahli ekibinde de top koşturan deneyimli orta saha 2014-2015 sezonunda Başakşehir'e imza attı. İstanbul ekibinde 4 sezonda düzenli olarak forma giyen oyuncu 150 lig maçında 19 gole imza attı.
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0