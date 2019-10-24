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Başakşehir - Wolfsberger maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında Başakşehir ile Wolfsberger arasında oynanacak müsabakanın ilk 11'leri açıklandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto...
SPOR 24.10.2019, 18:58
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında Başakşehir ile Wolfsberger arasında oynanacak müsabakanın ilk 11'leri açıklandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli
WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli
WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo
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