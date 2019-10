Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

İSTANBUL,() -

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 90 Uğur Uçar), Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

WOLFSBERGER: Kofler - Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz (Dk 90+1 Schmerböck), Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo, (Dk. 76 Schmidt), Weissman

GOL: Dk. 78 İrfan Can Kahveci (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Crivelli, Gulbrandsen, Skrtel (Başakşehir) - Leitgeb, Sollbauer, Liendl (Wolfsberger)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında Başakşehir kendi sahasında konuk ettiği Wolfsberger'i İrfan Can Kahveci'nin 78'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

16'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Woflsberger atağında Niangbo pasını ceza sahası dışındaki Leitgeb'e çıkardı. Leitgeb'in sert ve yerden düzgün şutunu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

27'nci dakikada Wolfsberger hızlı çıktı. Ritzmaier'ın ceza sahasından şutunda kaleci Mert Günok sağ üst köşeye uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Enzo Crivelli'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına doğru sokulan Gulbrandsen'in yerden şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

46'ncı dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Caiçara'nın ceza sahasına pasında penaltı noktasında topla buluşan İrfan Can'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

49'uncu dakikada Başakşehir hızlı çıktı. Azubuike'nin sağ kanada yolladığı topla ceza sahası içine giren Visca'nın sol ayağıyla uzak köşeye şutunu kaleci Kofler kurtardı.

78'inci dakikada Başakşehir golü buldu. Azubuike'nin sol kanada yolladığı uzun topla buluşan İrfan Can Kahveci, şık hareketlerle ceza sahasına girdi. İrfan'ın sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

88'inci dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Clichy pasını tekrar Visca'ya çıkardı. Visca'nın yerden vuruşunu Wolfsberger savunması son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 1-0 kazandı.

GOLDEN SONRA ASKER SELAMI

Başakşehirli futbolcular golün sevincini asker selamıyla kutladı. İrfan Can Kahveci'nin 78'inci dakikada attığı golden sonra turuncu-lacivertli futbolcular köşe bayrağı kenarında buluşarak asker selamı ile golün sevincini yaşadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA'DAKİ İLK GALİBİYETİ

Öte yandan Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşma Okan Buruk için de bir ilke sahne oldu. Buruk, bu sonuçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk defa Avrupa arenasında bir maç kazandı.