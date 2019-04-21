Başakşehir Spor Ligi’nde ödüller sahiplerini buldu

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları arasında düzenlenen 5’inci Spor Ligi’nde dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı.

Başakşehirli bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 5’inci Spor Ligi, ödül töreni ile son buldu. Yaklaşık 6 ay süren müsabakalarda 5-16 yaş aralığındaki bin 500 öğrenci, futbol, basketbol, tekvando, badminton, masa tenisi, satranç dalında madalya için yarıştı.

Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadyumu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, eğitmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZİN TEMİNATI”

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genç bir Başkan olarak çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm imkânları sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. Başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar. Tek bir amacımız var: Çocuklarımız sporu sevsinler. Başakşehir gençliği tercih edilen bir gençliktir. İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, Millet Kıraathanesi gibi imkânlarla onların iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN EN BÜYÜK SPOR ADASI BAŞAKŞEHİR’DE YAPILIYOR”

Spora ve sporculara verdikleri desteklerin sürdüğünü dile getiren Başkan Kartoğlu, şunları kaydetti: “İstanbul’un en büyük spor adası Başakşehir’de yapılıyor. Olimpiyat Stadı çevresinde kurulacak dev spor adası; futboldan atletizme, okçuluktan biniciliğe kadar tüm spor branşlarının yapılacağı özel alanlardan oluşacak. Tüm çalışmalarımız sizlerin daha iyi yetişmesi için.”

Programda Türkiye’de ilk kez Başakşehir Belediyesi’nin başlattığı “Sıfır Atık, Güzel Gelecek” kampanyanın maskotları Başakgiller; “Başakcan”, “Dönüştör Fikri” ve “Süper Pati” Başakşehirlilerle bir araya geldi.

(FOTOĞRAFLI)