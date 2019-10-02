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Başakşehir, Mönchengladbach'a hazır

Turuncu lacivertli takım tam kadro çalıştı  İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL ()  - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla karşılaşacağı maçın...

SPOR 02.10.2019, 18:15
Başakşehir, Mönchengladbach'a hazır

Turuncu lacivertli takım tam kadro çalıştı 

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL ()  - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ve 5’e 2 ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi. 
BAŞAKŞEHİR TAM KADRO ÇALIŞTI
Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçının son çalışmasını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, turuncu lacivertli takımda tüm oyuncular sahada yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk’un muhtemel 11’ine yakın bir kadroyla mücadeleye çıkması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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