Başakşehir maçının hakemi İngiliz Stuart Attwell

Avrupa'daki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapacağı mücadelede, İngiliz hakem Stuart Attwell görev yapacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçta, Stuart Attwell'in yardımcıları Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Andrew Madley üstlenecek.