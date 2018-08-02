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Başakşehir, Leverkusen ile yenişemedi

Medipol Başakşehir - Bayer Leverkusen: 1-1 SALZBURG () - Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg kentinde...

Başakşehir, Leverkusen ile yenişemedi

Medipol Başakşehir - Bayer Leverkusen: 1-1

SALZBURG () - Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Elia, Visca, İrfan Can, Mahmut ve Bajic ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklar sonucu gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Bayer Leverkusen, 62'nci dakikada Kohr'un golüyle 1-0 öne geçti. 75'inci dakikada Visca'nın golüyle Başakşehir durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Bayer Leverkusen ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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