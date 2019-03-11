Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkaran Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı Bursaspor,...

Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkaran Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye karışı oynadığı mücadeleleri ligin ikinci yarısında kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 
Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, 2'nci hafta Kasımpaşa'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olan turuncu lacivertliler, 6'ncı haftada Bursaspor'a karşı 0-0, 7'nci haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 1-1 ve 8'inci haftada ise Fenerbahçe'ye karşı da 0-0'lık beraberlikle ayrılan Başakşehir, bu süreçte 6 puan kaybetti. Ligin ikinci yarısında 19'uncu haftada Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 23'üncü haftada Bursaspor'u 3-0, 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 ve 25'inci haftada ise Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek sezonun ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını telafi etti. 
Ligin 2'nci yarısında oynanan 8 haftada 7 galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla berabere kalarak tek puan kaybını yaşadı. 
Sezonun ilk 8 haftasında rakip kalelere 12 gol bırakan Başakşehir, sezonun 2'ci yarısının ilk 8 haftasında ise 18 gol attı. Sezonun ilk 8 maçında kalesinde 4 gol gören turuncu lacivertliler, ligin ikinci yarısında da bu süreci kalesinde gördüğü 4 golle geçti. 

(FOTOĞRAFLI)


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328