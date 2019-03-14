Başakşehir, Kayserispor'a hazırlanıyor 

İSTANBUL,()

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile sürdü. Başakşehirli futbolcular antrenmanı, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması, gerçekleştirilen turnuva ile tamamladı.

Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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