Başakşehir, Jojic'i kadrosuna kattı

İSTANBUL,()

Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Sırp Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga'da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund'da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg'daki kampımıza dahil olacak. Milos Jojic'e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

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