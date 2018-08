Başakşehir'in yıldızlarından Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Stefano Napoleoni: "Türkiye'de futbolu çok seviyorlar"

Gael Clichy: "Futbol Türkiye'de her şey"

İSTANBUL /

Medipol Başakşehirli futbolcular Stefano Napoleoni ile Gael Clichy, Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek verdi.

Türk futbolundaki tutku ve stadyumlardaki inanılmaz atmosfere hayranlıklarını dile getiren Medipol Başakşehirli futbolcular, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye'nin her şeye sahip olduğunu söyledi.

"FUTBOLU ÇOK SEVİYORLAR"

Stefano Napoleoni, Türkiye'de insanların futbolu çok sevdiğini belirterek, "Tutkulu taraftarlarıyla çok etkileyici bir ligimiz var. Buradaki insanlar futbol için yaşıyor ve futbolu çok seviyorlar. Böyle bir atmosfere ve bu kadar güzel stadyumlara sahip olmak UEFA EURO 2024'ü organize etmek için gereken en önemli şey" diye konuştu.

"FUTBOL TÜRKİYE'DE HER ŞEY"

Cannes, Arsenal ile Manchester City kariyeri boyunca üst düzey rekabet tecrübesi kazanan Gael Clichy de futbolun Türkiye'deki insanlar için her şey olduğunu söyledi. Fransız yıldız futbolcu, "Ne zaman deplasmana gitsek stadyumların dolu olduğunu görüyoruz. Bazen, 'Futbol, Fransızlar veya İngilizler için her şeydir' derler. Ama bu cümleyi buradaki taraftarlar için kullanmak gerçekçi olur. Çünkü insanlar futbolu ve takımlarını çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Napoleoni ile Clichy'nin görüntüsü