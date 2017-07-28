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Başakşehir'in tribünleri doluyor 

5 bininci kombine bugün satıldı Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, () Türk Futbolu'nu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsil eden Medipol Başakşehir, başarı basamaklarını bir bir tırmanırken, futbolseverler de desteğini artırdı. Club Brugge...

Başakşehir'in tribünleri doluyor 

5 bininci kombine bugün satıldı

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, ()

Türk Futbolu'nu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsil eden Medipol Başakşehir, başarı basamaklarını bir bir tırmanırken, futbolseverler de desteğini artırdı.
Club Brugge deplasmanından avantajlı skor ile dönen İstanbul ekibinde son 2 gün içinde kombine bilet satışları hız kazandı. Satışlar açılır açılmaz, bu sezon 1 ay içinde geçen sezona oranla kombine satışı yaklaşık 4.5 kat arttı. 
TARAFTAR KİTLESİ OLUŞTU
Geçen sezon başında 1200 olan rakam bugün mesai bitiminde şimdiden 5 bin oldu.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve yaptığı transferlerle bu sezon hedefi şampiyonluk olarak koyan M. Başakşehir, Avrupa'da da ilk hedef olarak turu geçip Avrupa kupalarında kalmayı planlarken, futbolseverler de takıma destek olmak için seferber oldu. Başakşehir yönetimi taraftarların ilgisi karşısında Doğu tribününü de kombine satışına açmayı planlıyor. Batı tribününde 5 bin kişilik kombine bilet satılırken, toplamda 7-8 bine ulaşmak hedefleniyor. 17 bin 500 kişi kapasiteli stadın sadece kombineler sayesinde her maç yarısı dolu olacak. Maçtan maça satılacak biletlerle Başakşehir sezon boyunca yüksek bir taraftar topluluğu yakalayacak gibi görünüyor.

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