Başakşehir'in rakipleri haftayı gollü kapattı 

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerden Roma evinde Milan'ı 2-1'lik skorla geçerken, Borussia Mönchengladbach, misafir ettiği rakibi Eintracht Frankfurt'u 4-2 mağlup etti. Grubun bir diğer ekibi Wolfsberger ise evinde Admira Wacker ile 2-2 berabere kaldı.

ROMA MİLAN'I MAĞLUP ETTİ

İtalyan ekibi Roma, Serie A'da haftanın en önemli maçlarında birinde Milan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 38'nci dakikada Edin Dzeko 58'inci dakikada ise Nicolo Zaniolo kaydetti. Milan'ın tek golü ise Theo Hernandez'den geldi.

MONCHENGLADBACH'DAN GOL YAĞMURU

Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt'u gol yağmuruna tuttu. Siyah beyazlı ekip mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Marcus Thuram, 45+2'nci dakikada Oscar Wendt, 75'inci dakikada Nico Elvedi ve 85'inci dakikada Denis Zakaria kaydetti. Frankfurt'un gollerini ise 59'uncu dakikada Danny Costa ve 79'uncu dakikada Martin Hinteregger kaydetti.

WOLFSBERGER SİNAN'A TAKILDI

Avusturya Bundesliga'da Wolsberger, Admira Wacker ile 2-2 berabere kaldı. 39'uncu dakikada Sinan Bakış'ın golüyle geriye düşerken, 63'üncü ve 70'inci dakikada Manfred Golffner ile öne geçi. 90+2'nci dakikada Sinan Bakış'ın golüyle maç eşitlikle sonuçlandı.



