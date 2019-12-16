Başakşehir'in rakibi Sporting'i tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul Başakşehir'in rakibi Portekiz ekibi Sporting CP oldu. Portekiz temsilcisi, ligde uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olsa da kadrosunda önemli oyuncular bulunduruyor.Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkarak önemli bir başarıya imza atan İstanbul Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a karşı son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Turuncu lacivertli ekip, ilk maçı deplasmanda, rövanş mücadelesini ise İstanbul'da oynayacak.BRUNO FERNANDES'E DİKKATSporting'in kadrosuna bakıldığında en dikkat çeken isim olarak Bruno Fernandes göze çarpıyor. Portekiz ekibine Temmuz 2017'de katılan 25 yaşındaki oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla hem takımın en önemli kozu haline gelirken, geçtiğimiz transfer döneminde de Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Portekiz ekibi ile geçtiğimiz sezon toplamda 53 maça çıkan Fernandes, bu maçlarda 32 gol 18 asistlik bir performans sergileyerek takımına önemli bir katkı sağladı. Bu sezon da kaldığı yerden devam eden Portekizli oyuncu, Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaparak takımının kaydettiği 11 golün 8'ine direkt etki etti. Fernandes ligde ise çıktığı 12 maçta 5 gol - 6 asistlik bir performans ortaya koydu. Takımın aynı zamanda kaptanı olan 25 yaşındaki oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.LİG ŞAMPİYONLUĞUNA HASRETSon yıllarda Portekiz'de Benfica ve Porto'nun gerisinde kalan Sporting, lig şampiyonluğuna hasret bir görüntü çiziyor. Portekiz ekibi son olarak ligde 2001-2002 yılında şampiyonluk ipini göğüslerken 17 yıldır Benfica ve Porto'nun şampiyonluklarına engel olamıyor. Bu 17 yılda Porto 10, Benfica ise 7 kez kupayı müzesine götürdü. Öte yandan ligde istediği şampiyonluğu uzun yılladır yakalayamasa da Sporting, geçtiğimiz yılı hem Portekiz Kupası'nı hem de Portekiz Lig Kupası'nı kazanarak kapattı. Portekiz ekibinin tarihi boyunca 18 Lig şampiyonluğu, 17 Portekiz Kupa şampiyonluğu ve 2 de Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanında 1963/1964 sezonunda da Portekiz ekibi, Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürdü.JORGE JESUS'TAN SONRA DİKİŞ TUTTURAMADILARPortekiz ekibi, 2015-2018 yılları arasında görev yapan Jorge Jesus'un ardından teknik direktörlük konusunda bir türlü istediğini bulamadı. Jesus'un ardından göreve Sinisa Mihajlovic'i getiren Lizbon, Sırp teknik adamın görevine 9 gün sonra son vererek flaş bir karar almıştı. Mihajlovic'in ardından Jose Peseiro ile yoluna devam eden Sporting, 4 ay sonunda Peseiro göreve devam etmeme kararı alırken sırasıyla Tiago Fernandes, Marcel Keizer ve Leonel Pontes'i teknik direktörlüğe getirdi. Portekiz temsilcisinin teknik direktörlük görevini şu an Portekizli teknik adam Silas yürütüyor. Silas ile 14 maça çıkan Sporting, bu maçlarda 10 galibiyet alırken 4 kez de mağlup oldu.TÜRK EKİPLERİNE KARŞI 6 MAÇ OYNADILARSporting tarihi boyunca Türk ekipleriyle 6 maçta karşı karşıya geldi. 1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 1'inci Turu'nda Kocaelispor ile eşleşen Lizbon, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalırken rövanşta 2-0 galip geldi. 2003-2004 sezonunda bu kez Gençlerbirliği ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen Lizbon, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalırken rövanş mücadelesinde ise Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olmuştu. Sporting son olarak 2015-2016 yılında UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Beşiktaş ile eşleşmiş, İstanbul'da oynanan mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılırken, Portekiz'de oynanan mücadelede ise Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmişti.KADRODA TANIDIK İSİMÖte yandan Portekiz ekibinin kadrosunda tanıdık bir isim de dikkat çekiyor. 2017-2018 yılında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Luis Neto, bu sezon başında Portekiz temsilcisine katılırken 12 maçta forma şansı buldu.