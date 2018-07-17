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Başakşehir ikinci yarıda kazandı

Medipol Başakşehir - Ufa: 3 - 2 SALZBURG, () Medipol Başakşehir ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle FC Ufa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg...

Başakşehir ikinci yarıda kazandı

Medipol Başakşehir - Ufa: 3 - 2

SALZBURG, ()

Medipol Başakşehir ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle FC Ufa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg kentinde devam eden Medipol Başakşehir ikinci hazırlık maçında Rus ekibi FC Ufa ile karşılaştı. Turuncu-Lacivertli ekip karşılaşmaya Mert - Uğur, Attamah, Mahmut, Alparslan, Soner, Tunay, Kerim, Mossoro, Atabey ve Mevlüt 11'i ile başladı. 
Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Ufa, Paureviv'in attığı golle 1-0 öne geçti. 28'inci dakikada Tunay Torun attığı golle skora denge getirirken, Kratov 42'nci dakikada attığı golle ilk yarının skorunu belirledi:1-2.
61'inci dakikada Bajic golüyle maça tekrardan denge gelirken, 63'üncü dakikada Kerim Frei'nin attığı gol maçın skorunu belirledi:3-2.
 

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