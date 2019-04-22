Başakşehir içeride başka dışarıda başka  

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle geçen sezonun gerisinde kaldı.

2018-2019 sezonunun 29'uncu haftaları geride kaldığında iç sahada oynadığı 14 maç sonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler 31 puan toplarken, ev sahibi olduğu maçlarda 11 puanlık kayıp yaşadı.

BAŞAKŞEHİR PUANLARI 1-1 KAYBETTİ

Başakşehir; Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor ile 1-1'lik skorlarla beraberlikler yaşadı. Turuncu lacivertliler, Demir Grup Sivaspor'a karşı da 1-0'lık skorla mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Lider Başakşehir, bu sonuçlarla geçen sezonunda gerisinde kalmış oldu. 2017-2018 sezonunda 29'uncu haftalar itibarıyla iç sahadaki 14 mücadelenin 11'inden 3 puan çıkaran Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak rakiplerine sadece 7 puan kaptırdı. Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile puanları paylaşan turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe karışında ise puan çıkaramadı.

DEPLASMAN LİDERİ

Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın önünde 3 puanlık farkla liderliğini sürdüren Başakşehir, bu sezonu iç sahada yaşadığı puan kayıplarını deplasmanda telafi etti. Turuncu-lacivertliler geçen sezonki deplasman performansının da önüne geçti. Deplasmanda çıktığı 15 lig maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler 31 puan toplarken geçen sezon bu dönemi 7 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatarak 24 puan toplamıştı.

Süper Lig'in deplasman karnesine bakıldığında deplasmanda 15 maçta Başakşehir 31 puan elde ederken, 14 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan, Galatasaray ise 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 22 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir ise bu süreci 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

(FOTOĞRAFLI)

