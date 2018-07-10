Başakşehir günün ikinci idmanını yaptı

SALZBURG () - Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg kentinde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

İlk antrenmanını TSİ 11.00'de yapan turuncu lacivertli ekip, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı.

18.00'de başlayan ikinci idman ise teknik ısınmayla başlarken, dar alan çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde geniş alanda taktiksel çalışma yapıldı.

Arda Turan takımdan ayrı düz koşularına devam etti.

Medipol Başakşehir, yarın saat TSİ 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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