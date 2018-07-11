Başakşehir günün ikinci antrenmanını yaptı

Jojic ilk antrenmanına çıktı
SALZBURG () - Medipol Başakşehir, Salzburg kampında günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Günün ilk antrenmanında salonda çalışan Başakşehir kafilesi, ısınma hareketleriyle başlayan ikinci idmanı, dar alan oyun çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışma yapıldı.
Turuncu lacivertli ekibin yeni transferi Milos Jojic de teknik heyet ve futbolcularla tanışarak yeni takımı ile ilk antrenmanını yapma fırsatı buldu.
Başakşehir, yarın saat 11.00’de yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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