SALZBURG,()

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentinde devam eden Medipol Başakşehir günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanınında çabukluk çalışması yapan futbolcular taktiksel çalışmalarla günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve baskı çalışmalarıyla devam eden idman, geniş alanda yapılan taktiksel çalışmayla antrenman sona erdi.

Çalışmaya, izinli olan Emmanuel Adebayor katılmadı.

Turuncu-Lacivertli ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın saat 19:00'da Alman ekibi 1860 Münih ile karşı karşıya gelecek.

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