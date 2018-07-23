Başakşehir galibiyetle kapattı

Medipol Başakşehir - Eibar: 2 - 0

SALZBURG,()

Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında İspanya LaLiga ekiplerinden Eibar'ı 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salburg kentinde devam eden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Eibar ile karşılaştı. Turuncu-Lacivertli ekip karşılaşmaya Volkan - Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Vişça, İrfan Can, Kerim Frei ve Bajic 11 ile başladı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada İrfan Can Kahveci ve 89'uncu dakikada Mevlüt Erdin. kaydetti.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip Avusturya kampını tamamladı.