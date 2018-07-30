 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...
MGK'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar
Başkanlık sisteminin ilk MGK'sından önemli...
İYİ Parti Başkanlık divanı Akşener'in tek aday gösterilmesini teyit etti
İYİ Parti Başkanlık divanı Akşener'i...

Başakşehir'den tatsız prova

Medipol Başakşehir - Stuttgart: 1-3 SALZBURG () - Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu.  Avusturya'nın Salzburg kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren...

Başakşehir'den tatsız prova

Medipol Başakşehir - Stuttgart: 1-3

SALZBURG () - Medipol Başakşehir, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 3-1 mağlup oldu. 
Avusturya'nın Salzburg kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Stuttgart ile karşılaştı. Turuncu lacivertli ekip karşılaşmaya Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visca, İrfan Can, Kerim Frei ve Bajic ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Stuttgart, Maffeo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Gurbetçi milli futbolcu Berkay Özcan'ın 39'uncu dakikada attığı golle Stuttgart devreye 2-0 önde gitti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Stuttgart, 56'ncı dakikada Akolo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Başakşehir, 88'inci dakikada Napoleoni'nin attığı gol ile durumu 3-1'e getirdi. 
Karşılaşma sonunda başka gol olmadı ve Başakşehir, Stuttgart ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldı.
Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile VfB Stuttgart Başkanı Wolfgang Dietrich kısa süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Turuncu lacivertliler, Salzburg kampındaki son hazırlık maçında 2 Ağustos'ta Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar