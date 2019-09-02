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Başakşehir'den, Amiens'e transfer olan Chedjou'ya teşekkür mesajı
Medipol Başakşehir, Aurelien Chedjou'nun Fransa Ligue1 ekiplerinden Amiens'e transfer olduğunu açıkladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien...
SPOR 02.09.2019, 08:59
Medipol Başakşehir, Aurelien Chedjou'nun Fransa Ligue1 ekiplerinden Amiens'e transfer olduğunu açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymişti.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
34 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giymişti.
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