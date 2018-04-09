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Başakşehir'de Napoleoni'den kötü haber

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'de İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'den kötü haber geldi. Süper Lig'in 27nci haftasında deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmanın...

Başakşehir'de Napoleoni'den kötü haber

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'de İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'den kötü haber geldi.
Süper Lig'in 27nci haftasında deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmanın 89'uncu dakikasında yerde kalan ve karşılaşmaya sakat sakat devam eden Napoleoni'nin sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi.
Turuncu-Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Stefano Napoleoni'nin 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde bağ yaralanması oluştuğu tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine yaklaşık 4 hafta devam edilecektir" denildi. 
Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkan İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Tedavisi 4 hafta sürecek olan Napoleoni'nin kaçırcağı maçlar ise şu şekilde: Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor

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