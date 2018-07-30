Başakşehir'de Arda ve Adebayor takımdan ayrı çalıştı

SALZBURG, ()

Yeni sezon hazırlıklarınının ikinci etabını Avusturya'nın Salzburg kentinde sürdüren Medipol Başakşehir sabah antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Turuncu-Lacivertli ekipte, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Başakşehir, TSİ 19.30’da VfB Stuttgart ile yapacağı maçla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.