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Başakşehir'de Arda Turan, ücretinde indirime gitti

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın kendi talebi üzerine yıllık ücretinde yarı yarıya indirime gittiğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı fedakarlık nedeniyle teşekkür edildi. Turuncu-lacivertli...

SPOR 02.09.2019, 08:35
Başakşehir'de Arda Turan, ücretinde indirime gitti
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın kendi talebi üzerine yıllık ücretinde yarı yarıya indirime gittiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı fedakarlık nedeniyle teşekkür edildi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

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