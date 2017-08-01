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Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor

Temsilcimiz 3-3'ün rövanşında yarın Belçika temsilcisini ağırlayacak Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek İSTANBUL, () Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3....

Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor

Temsilcimiz 3-3'ün rövanşında yarın Belçika temsilcisini ağırlayacak

Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek

İSTANBUL, ()

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20:45'te başlayacak.
Deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen Başakşehir'de hedef, bu avantajı koruyarak, Play-off turuna yükselmek.
MUHTEMEL 11'LER 
Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis 
NASIL TUR ATLAR
İlk maçta 3-3 berabere kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan taraf tur atlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise Turuncu-lacivertli temsilcimiz turu geçen taraf olacakken, 3-3'lük skor maçı uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.
BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI
Club Brugge, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan Belçika Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Lokeren deplasmanına konuk olan Brugge maçı 4-0 kazanmayı başardı. Mavi-siyahlı ekibin gollerini Denis (2), Mechele, ve Miric (k.k) attı.
HAKEM ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN
Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.
GECENİN DİĞER MAÇLARI
Şampiyonada bugün FC Sheriff (0) - (0) Qarabağ Ağdam mücadelesi oynanacak. 
Turda yarın oynanacak maçların ise programı şöyle;
20:00 APOEL Nicosia (0) - (1) Viitorul Constanta  
20:00 BATE Borisov (0) - (1) Slavia Prag  
20:00 CSKA Moskova (2) - (0) AEK Atina  
21:00 FC Kopenhag(0) - (1) Vardar Skopje  
21:15 Viktoria Plzen (2) - (2) FCSB  
21:15 Young Boys (1) - (3) Dinamo Kiev  
21:30 FH Hafnarfjordur (0) - (1) Maribor  
21:30 Ludogorets Razgrad (0) - (2) Hapoel Beer Sheva  
21:45 Ajax (1) - (1) Nice  
21:45 Legia Warsova (1) - (3) FC Astana  
21:45 Olympiakos (3) - (1) Partizan Belgrade  
21:45 Rijeka (1) - (1) Salzburg  
21:45 Rosenborg (0) - (0) Celtic  

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