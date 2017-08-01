Başakşehir, Club Brugge önünde tur arıyor

Temsilcimiz 3-3'ün rövanşında yarın Belçika temsilcisini ağırlayacak
Fatih Terim Stadı'nda saat 20:45'teki maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek
İSTANBUL, ()
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Club Brugge'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20:45'te başlayacak.
Deplasmanda oynanan ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen Başakşehir'de hedef, bu avantajı koruyarak, Play-off turuna yükselmek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Çaçiara, Attamah, Eprianu, Clchy,- Emre(Gökhan İnler), Mahmut- Visca, Elia, Mossoro, Adebayor
Club Brugge: Horvath,- Engels, Palacios, Denswil, De Bock,- Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba,- Vossen, Dennis
NASIL TUR ATLAR
İlk maçta 3-3 berabere kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan taraf tur atlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise Turuncu-lacivertli temsilcimiz turu geçen taraf olacakken, 3-3'lük skor maçı uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Belçika temsilcisi Brugge olacak.
BRUGGE LİGE İYİ BAŞLADI
Club Brugge, geçtiğimiz hafta sonunda başlayan Belçika Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Lokeren deplasmanına konuk olan Brugge maçı 4-0 kazanmayı başardı. Mavi-siyahlı ekibin gollerini Denis (2), Mechele, ve Miric (k.k) attı.
HAKEM ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN
Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayı Roman Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.
GECENİN DİĞER MAÇLARI
Şampiyonada bugün FC Sheriff (0) - (0) Qarabağ Ağdam mücadelesi oynanacak.
Turda yarın oynanacak maçların ise programı şöyle;
20:00 APOEL Nicosia (0) - (1) Viitorul Constanta
20:00 BATE Borisov (0) - (1) Slavia Prag
20:00 CSKA Moskova (2) - (0) AEK Atina
21:00 FC Kopenhag(0) - (1) Vardar Skopje
21:15 Viktoria Plzen (2) - (2) FCSB
21:15 Young Boys (1) - (3) Dinamo Kiev
21:30 FH Hafnarfjordur (0) - (1) Maribor
21:30 Ludogorets Razgrad (0) - (2) Hapoel Beer Sheva
21:45 Ajax (1) - (1) Nice
21:45 Legia Warsova (1) - (3) FC Astana
21:45 Olympiakos (3) - (1) Partizan Belgrade
21:45 Rijeka (1) - (1) Salzburg
21:45 Rosenborg (0) - (0) Celtic