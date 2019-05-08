Başakşehir, Ankaragücü'ne hazırlanıyor 

İSTANBUL,()
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Teknikle bağlantılı çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden çalışmalar rondo oyununun ardından yapılan turnuvayla sona erdi.
Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)