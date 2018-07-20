Başakşehir - Akhmat Grozny: 0-1

SALZBURG,()
Medipol Başakşehir hazırlık karşılaşmasında FC Akhmat Grozny'a 1-0 mağlup oldu.
Avusturya'nın Salzburg kentinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Akhmat Grozny ile karşılaştı
Turuncu-mavili ekip karşılaşmaya, Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visça, İrfan Can, Frei ve Bajic 11 ile çıktı.
44'üncü dakikada Semenov takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Akhmat Grozny'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rusya temsilcisi Akhmat Grozny, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.