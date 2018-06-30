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Başak Eraydın'dan bir altın daha

TARRAGONA,() Akdeniz Oyunları'nda tenis tekler finaline yükselen Başak Eraydın, finalde karşılaştığı Fransız raket Fiona Ferro'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli tenisçi Eraydın, İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen...

Başak Eraydın'dan bir altın daha

TARRAGONA,()

Akdeniz Oyunları'nda tenis tekler finaline yükselen Başak Eraydın, finalde karşılaştığı Fransız raket Fiona Ferro'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli tenisçi Eraydın, İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nda çiftlerin ardından teklerde de altın madalya kazandı. Dün partneri İpek Öz ile birlikte çiftlerde ipi göğüsleyen Başak Eraydın, teklerde de mutlu sona ulaşarak boynuna ikinci altın madalyasına uzandı.
Başak Eraydın, tekler finalinde Fransız rakibi Fiona Ferro'yu 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyon oldu.

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