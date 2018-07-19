Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı

İSTANBUL, () İsmi Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu Bas Dost'un, kulübü Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Portekiz spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon'un yeni başkanı Sousa Cintra'nın...

Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı

İSTANBUL, ()

İsmi Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu Bas Dost'un, kulübü Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Portekiz spor gazetesi O Jogo'da yer alan haberlere göre, Sporting Lizbon'un yeni başkanı Sousa Cintra'nın Bas Dost'un kontratına zam yaparak, 29 yaşındaki yıldızla sözleşme uzatmak için el sıkıştığı öne sürüldü. Portekiz ekibiyle, 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dost'un, kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO
Öte yandan 29 yaşındaki Hollandalının serbest kalma bedelinin ise yeni sözleşmesinde 60 milyon Euro'ya çıkacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinin ligde oynadığı 30 karşılaşmada forma şansı bulan Bas Dost, 27 gol atarken 4 de asist yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325