Barış Yardımcı: "En büyük sıkıntımız arkadaşlığı yakalayamamaktı"

BURSA,()

"Türk futbolcuları duygularıyla hareket eder, destek olurlarsa daha fazla mücadele ederiz. Yabancı hocalarda böyle bir durum yok onlar işin profesyonel tarafında oluyorlar, duygusal bir bağ kurmazlar"

"Türk hocalarımızdan aldığım enerjiyi yabancı hocalarımızdan alamadım o yüzden geçen sene Paul Le Guen ile biraz sorunlar yaşadım. Çok büyük sorunlar değildi, atlattık"

"Türk futbolu genel olarak kötü bir yere gidiyor. Türk futbolcularının düşünce yapısı olarak değişmesi gerekiyor"

"Geçen sene en büyük sıkıntılarımızdan biri arkadaşlığı yakalayamamaktı. Bir gruplaşma yoktu ama kimse kimseyle konuşmuyordu"

"VAR sistemiyle teknoloji işin içine girince mertlik bozuldu diyebilirim. Doğallığı kayboldu bana sorarsanız gerek yoktu"

Bursaspor'un tecrübeli isimlerinden Barış Yardımcı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeşil beyazlı kulübün Afyon'da devam eden kampının 2'nci etabının yorucu ve güzel geçtiğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Sezon başında futbolcu için hem tatlı hem de acı şeyler oluyor. 25 gündür buradayız ve yeni sezona burada hazırlanıyoruz. Geçen sezondan arkadaşlarımız gitti, eksik yönlerimiz var futbolcular olarak, onu da transferlerle halletmeye çalışacağız" dedi.

"SAMET HOCAYLA ÇOK İYİ ANLAŞABİLİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Barış Yardımcı, zor bir sezonu geride bıraktıklarını işaret ederek "İlk geldiğim zaman güzeldi, takım olarak güzel puanlar topladık ama sonrasında düşüş yaşadık. Takım olarak performansta düşüşler oldu ve toparlanamadık. Herkes kötü performans sergiledi 2’nci Yarı kötü geçti. Taraftarlarımız yine de destek olsunlar, güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Samet hoca yıllardır Süper Lig'de çalışıyor tecrübesini aktarıyor bizlere, Türk hocayla çalışmak bizim için büyük avantajdır. Samet hocayla çok iyi anlaşabiliyoruz" diye konuştu.

"LE GUEN İLE SORUNLAR YAŞADIM"

Türk futbolcuların duygularıyla hareket ettiğinin altını çizen tecrübeli savunmacı, "Destek olurlarsa daha fazla mücadele ederiz. Yabancı hocalarda böyle bir durum yok onlar işin profesyonel tarafında oluyorlar, duygusal bir bağ kurmazlar. İkili diyalog benim için önemli, 5 senedir Lig'de oynuyorum Türk hocalarımızdan aldığım enerjiyi yabancı hocalarımızdan alamadım o yüzden geçen sene Paul Le Guen ile biraz sorunlar yaşadım. Çok büyük sorunlar değildi, atlattık. Geçen sene en büyük sıkıntılarımızdan biri arkadaşlığı yakalayamamaktı. Bir gruplaşma yoktu ama kimse kimseyle konuşmuyordu. Ben Türk hocayla çalışmaktan yanayım" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOL KÖTÜ BİR YERE GİDİYOR"

Genç oyunculara da tavsiyelerde bulunan Barış Yardımcı, "Burada hiçbir şey göründüğü gibi değil fiziksel ve ruhsal açıdan hazır olmak gerekiyor. Genç oyuncularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, abilik yapıyoruz. Asıl mesele yetenekli olmak değil tamamıyla futbolcu olabilmektir. Tecrübeli olabilmek için gidip kiralıkta olsa bir yerlerde oynamaları gerekiyor. Türk futbolu genel olarak kötü bir yere gidiyor. Türk futbolcularının düşünce yapısı olarak değişmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"VAR İŞİN İÇİNE GİRİNCE MERTLİK BOZULDU"

VAR sistemi içinse Yardımcı, "VAR sistemiyle teknoloji işin içine girince mertlik bozuldu diyebilirim. Doğallığı kayboldu bana sorarsanız gerek yoktu. Hakemler için VAR sistemi iyi oldu, Futbolcular için kötü oldu" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN PUANLA DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

Milli takım ve Fenerbahçe maçına dair de konuşan tecrübeli futbolcu, "Geçen sene Milli Takıma tatile gittiğim zaman çağrıldım hevesim kırılmıştı aslında daha erken çağırırlar diye düşünmüştüm. Umarım bu yıl erken çağırırlar. Fenerbahçe maçları ise genelde zor olur. Taraftarıyla, atmosferiyle zor bir maç bizi bekliyor. İlk maç bizim için moral maçı olmalı, İstanbul'dan puan alarak dönmemiz gerekiyor. Hedefimiz belli, ilk maçı güzel geçirip kalanını zamanı gelince düşünmektir" açıklamasını yaptı.

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