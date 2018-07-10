Barış Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer için prensip anlaşmasına vardı.

Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile ismi Premier Lig kulüpleriyle anılan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer için girişimlerde bulunan Sarı-lacivertli kulüp, Altınordu ile prensipte anlaştı.

Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç filebekçi Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti.



