Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Barcelonalı Vidal Serie A'ya

İSTANBUL,() Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen Barcelona'dan birçok oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkmasına rağmen adı Sarı-lacivertli kulüple anılan İspanyol sağ bek Aleix Vidal,...

Barcelonalı Vidal Serie A'ya

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen Barcelona'dan birçok oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceği yönünde haberler çıkmasına rağmen adı Sarı-lacivertli kulüple anılan İspanyol sağ bek Aleix Vidal, İtalya'ya transfer olmak üzere. 
Özellikle İnter'in devre arasında da transferini bitirmek istediği Vidal için daha net adımlar attığı öğrenildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre İnter'in geçen sezon LaLiga ekibi Valencia'dan kiraladığı sağ bek Joao Cancelo'nun performansından memnun olmasına rağmen, futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif oyunculara yöneldiği ve en ciddi ismin ise Aleix Vidal olduğu belirtildi. Vidal'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 15 lig maçında 452 dakika görev alması nedeniyle Barcelona tarafından performansı yeterli görülmeyen Vidal'in gidişine izin vereceği söyleniyor. Ayrıca Vidal'in eski kulübü Sevilla'nın da İspanyol oyuncuyu tekrardan takımda görmek için bir girişimde bulunacağının vurgulandığı haberde, Vidal'in de daha çok süre almak için bir yeni bir takımla yola devam etmek istediği ifade edildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325