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Barcelonalı oyuncular zafer sarhoşu

 "Geri dönüşler gördük ama böylesini asla yaşamamıştık" Barcelona'nın muhteşem bir geri dönüş ile yıllarca konuşulacak bir kahramanlık öyküsü yazdığı gecenin başrolünde sürpriz golü ile Katalan ekibine turu getiren...

Barcelonalı oyuncular zafer sarhoşu

 "Geri dönüşler gördük ama böylesini asla yaşamamıştık"

Barcelona'nın muhteşem bir geri dönüş ile yıllarca konuşulacak bir kahramanlık öyküsü yazdığı gecenin başrolünde sürpriz golü ile Katalan ekibine turu getiren Sergi Roberto karşılaşma sonrası açıklamalarında, "3-1 yaptıklarında her şey bizim için ümitsiz görünüyordu ama başardık. Hiçbir zaman inanmayı bırakmadık" dedi.

Barcelona'nın bu büyük zaferinin ardından Kaptan Andres Iniesta ise, "Tarihi bir performansa tanıklık ettik. İnanmayı hiç bırakmadık. Hemen hemen imkansızdı ama gerçekleşti" dedi.

Attığı 2 gol ve yaptığı asist ile zaferin en büyük mimarlarından Neymar da, "Daha hiçbir şey kazanmadık, Şampiyonlar Ligi'nde gidecek çok yolumuz var. PSG'nin bugün yaşadığını her takım yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

Gerard Pique ise, "Geri dönüşler gördük ama böylesini asla yaşamamıştık. Bizi gömmek istediler ve bir gün tahtı bırakacağız ama bugün hala en iyi olduğumuzu kanıtladık" şeklinde konuştu.

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL /

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