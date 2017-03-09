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Barcelona ve Borussia Dortmund çeyrek finale çıktı

 Barcelona, 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Barcelona ve Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi. İspanya'nın Barcelona ekibi, Türk asıllı...

Barcelona ve Borussia Dortmund çeyrek finale çıktı

 Barcelona, 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Barcelona ve Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Barcelona ekibi, Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Fransız Paris Saint-Germain'i Camp Nou'da konuk etti. İlk maçta deplasmanda PSG'ye 4-0 yenilen Barcelona, sahasında 6-1 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Bu arada Barcelona'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Turan, 65'inci dakikada oyuna girdi.

Katalan ekibi, ilk maçta deplasmanda 4-0 yenildiği PSG'yi 6-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sonuçla Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Gecenin diğer mücadelesinde ise Alman Borussia Dortmund, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı Signal Iduna Park'ta ağırladı.

Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İSTANBUL /

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