İSTANBUL- Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 8 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22:45'te Camp Nou'da oynanacak Barcelona - PSG karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Deniz Aytekin yönetecek. 39 yaşındaki Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin bugüne kadar Barcelona ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde birer maçını yönetti. PSG, Basel'i 3-0 yenerken, Barcelona ise APOEL'i 1-0 mağlup etti.
Barcelona-PSG rövanşını Deniz Aytekin yönetecek
İSTANBUL- Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 8 Mart Çarşamba akşamı TSİ 22:45'te Camp Nou'da oynanacak Barcelona - PSG karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Deniz Aytekin yönetecek. 39 yaşındaki Türk asıllı Alman hakem Deniz...
06 Mart 2017 Pazartesi 23:20
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