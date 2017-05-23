Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Barca, Ernesto Valverde'ye emanet

Sercan SAPANATAN, İstanbul ()

Luis Enrique yerine yeni sezonda Barcelona'yı çalıştıracak teknik adam belli oldu.

2013 yılından bu yana Atletic Bilbao'nun başında bulunan Ernesto Valverde, Luis Enrique'nin yerine geçiyor.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen 53 yaşındaki Valverde, teknik adam olarak Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.

2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-2007 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynadı.