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Barcelona, Malcom'u kadrosuna kattı

İSTANBUL,() Barcelona, Bordeaux'nun 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Malcom Filipe Silva'yı kadrosuna kattı. Barcelona, transfer döneminde adı sıkça Roma ile anılan hatta Roma ve Bordeaux kulüplerinin oyuncunun transferi için anlaştığı...

Barcelona, Malcom'u kadrosuna kattı

İSTANBUL,()

Barcelona, Bordeaux'nun 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Malcom Filipe Silva'yı kadrosuna kattı.
Barcelona, transfer döneminde adı sıkça Roma ile anılan hatta Roma ve Bordeaux kulüplerinin oyuncunun transferi için anlaştığı açıklanan Malcom'u kadrosuna kattığını duyurdu. İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Malcom, 41+1 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 
Bordeaux formasıyla geçen sezon 38 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 12 gol atıp 7 asist  yapma başarısı gösterdi. 

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