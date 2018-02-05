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Barcelona Lassa'da Sito Alonso dönemi sona erdi

İSTANBUL, () THY Avrupa Ligi ekiplerinden Barcelona Lassa'da kötü gidişin faturası başantrenör Sito Alonso'ya kesildi. Kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada Sito Alonso'nun görevine son verildiği açıklandı. İspanyol koç dün...

Barcelona Lassa'da Sito Alonso dönemi sona erdi

İSTANBUL, ()

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Barcelona Lassa'da kötü gidişin faturası başantrenör Sito Alonso'ya kesildi. Kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada Sito Alonso'nun görevine son verildiği açıklandı.
İspanyol koç dün alınan farklı Baskonia mağlubiyetinin ardından bugün yönetim tarafından kulüp binasını çağrıldı ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Alonso ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta yalnızca 7 galibiyet alabilen Katalonya ekibi, 13'üncü sırada yer alıyor. İspanya ACB'de de istediği performansı sergileyemeyen Barcelona Lassa, 19 maçta 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 4'üncü sırada kendisine yer buldu.
Katalanların en yakın zamanda yeni bir başantrenör ile anlaşması bekleniyor.

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