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Barcelona Lassa - Anadolu Efes: 82-72

İSTANBUL () SALON: Palau Blaugrana HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz) BARCELONA LASSA: Pangos 6, Ribas, Singleton 12, Claver 8, Tomic 13, Seraphin 12, Hanga 3, Heurtel 7, Oriola 2, Kuric...

Barcelona Lassa - Anadolu Efes: 82-72

İSTANBUL ()

SALON: Palau Blaugrana
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)
BARCELONA LASSA: Pangos 6, Ribas, Singleton 12, Claver 8, Tomic 13, Seraphin 12, Hanga 3, Heurtel 7, Oriola 2, Kuric 19
ANADOLU EFES: Micic 4, Beaubois 10, Simon 17, Moerman 11, Dunston 8, Larkin 20, Pleiss 2, Anderson, Doğuş Balbay
1'İNCİ PERİYOT: 15-22
İLK YARI: 36-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-50
5 FAUL: 37.21 Micic (Anadolu Efes)

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi.
Serinin 5'inci ve son maçı, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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