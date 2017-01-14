Barcelona, Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti

Milli futolcu Arda Turan 1 gol atarken bir de asist yaptı

Barcelona,()

Barcelona, evinde konuk ettiği Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti.

İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18'inci haftasında Barcelona, Las Palmas'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile son bulan karşılaşmada milli futbolcu Arda Turan 58'inci dakikada gol attı. Barcelona'nın diğer gollerini 14 ve 57'nci dakikalarda Luis Suarez, 52'nci dakikada Lionel Messi, 80'inci dakikada Aleix Vidal kaydetti.

Mücadelenin 57'nci dakikasında Luis Suarez'in attığı golün pasını da veren Arda Turan, bu sezon La Liga'da 4'üncü asistini yapmış oldu.

Barcelona, bu galibiyetle puanını 38'e çıkarırken, Las Palmas 24 puanda kaldı.