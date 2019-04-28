Barcelona 26'ncı kez şampiyon

İSTANBUL /

Barcelona Kulübü, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun bitimine 3 hafta kala 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 35'inci hafta mücadelesinde sahasında Levante'yi ağırlayan Barcelona, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü ikinci yarı oyuna giren Lionel Messi kaydetti.

Bu sonuçla en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde art arda ikinci şampiyonluğuna ulaşan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı da 7'ye indirdi.