Banvitspor Başkanı Özkan Kılıç:"Başka kupaları da getireceğiz"

MÜZELERİNE götürdükleri Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'yla birlikte açıklamalarda bulunan Banvitspor Başkanı Özkan Kılıç, "Bu sene başka kupalar da getireceğimize inanıyoruz" dedi.İntegral Forex Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nın kazanılmasında Bandırma seyircisinin de çok olumlu katkısı olduğunu belirten Başkan Özkan Kılıç, "Ayni desteği bundan sonra da görmek istiyoruz. Bu destek sayesinde bu kupayla tamam olacağına inanmıyoruz. Başka kupalar da getireceğimize inanıyoruz. Hep birlikte inşallah güzel mutlu başarılar elde edeceğiz" diye konuştu. Banvit A.Ş.’nin satılmasıyla ilgili görüşmeler yapılmasının Banvit Basketbol Kulübü’nü nasıl etkileneceğiyle soruya da cevap veren Başkan Özkan Kılıç, bu konuda şöyle konuştu:"Banvit A.Ş.’nin sahiplerinin değişmesi, yani satılması süreci hala devam ediyor. Tamamlanmış değil. Önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Onlarla Genel Müdür Ömer Bey’in önderliğinde yapılan kontratlarda kulübün sponsorluğu da söz konusu. Banvit’in sağladığı ortamı onlar da bir süre bize sağlayacakları kontrat altına alınmış durumda. Bu yıl zaten devam ediyor, ondan sonra da bir kaç yıl beraberiz. Ama burada elde edeceğimiz başarılar ve de yapacağımız güzel işlerle sürenin daha uzun soluklu olacağına inanıyoruz. Yeni sahip olacak kişiler de buna sıcak bakıyorlar. Şu anda kulübümüzle ilgili kaygıya gerek yok. Hep Banvit A.Ş. adına hem kulüp adına çok güzel olacağına inanıyorum."

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