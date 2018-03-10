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Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor: 104-80

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(BALIKESİR),() SALON: Kara Ali Acar HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ali Şakacı (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx) BANVİT: Thomas 11(xxx), Şehmuz 10 (xxx), Kulig 11 (xxx), Tolga 10 (xxx), Erkin 9 (xxx), Vidmar 4 (xxx), Rautins 11...

Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor: 104-80

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(BALIKESİR),()

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ali Şakacı (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx)
BANVİT: Thomas 11(xxx), Şehmuz 10 (xxx), Kulig 11 (xxx), Tolga 10 (xxx), Erkin 9 (xxx), Vidmar 4 (xxx), Rautins 11 (xxx) , Rıdvan 11 (xxx), Taylor 5 (xxx), Caloiaro 21 (xxx), Ragıp 1 (xx) 
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 7 (xxx), Boynton Jr. 10 (xxx), Buford 5 (xx), Leon Harun 6 (xx), Enes 10 (xxx), Dusan 5 (xx), Dragicevic 14 (xxx), Williams 4 (xx), Jefferson 13 (xxx), Erkan  6 (xxx)

1. PERİYOT:31-23
DEVRE: 62-34
3. PERİYOT: 84-56
5 FAUL : Leon Harun Apaydın (Dk. 39) (Yeşilgiresun Belediyespor)

Fransa’da 4 gün önce oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi’nden zaferle dönen Banvit, moralli çıktığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20’inci hafta karşılaşmasında baştan sona üstün oyunuyla Yeşilgiresun Belediyespor’u 104-80 yendi ve ligdeki 12'nci galibiyetini aldı.
Maçın ilk 5 dakikasında Banvit, Vidmar, Thomas ve Caloiaro'nun basketleriyle skor üretirken konuk ekip ise Jefferson, Dragicevic ve Enes'in sayılarıyla ev sahibi ekibe cevap verdi. Bu bölüm 14-12 Banvit'in üstünlüğü ile geçilirken, daha sonra oyun hakimiyetini ele geçiren Bandırma ekibi ilk çeyreği 31-23 önde kapadı.
İkinci çeyreğe hızlı hücum sonrası Kulig'in 3 sayılık basketiyle başlayan Banvit, aradaki farkı daha da açmaya başladı. Savunmada da ritim bulan Banvit, Şehmuz ve Erkin'in basketleri sonrasında da devrenin bitimine 5 dakika kala 20 sayılık farkı yakaladı: 49-29. Devrenin son 2 dakikasında pota altı savunmasında Vidmar, hücumda ise Caloiaro'nın dış atışlarıyla etkili olan Bandırma ekibi, soyunma odasına 62-34 üstün girdi.
Aradaki sayı farkının getirdiği rahatlıkla ikinci yarıya başlayan Banvit'e karşı bu kez Yeşilgiresun Belediyespor, üst üste basketler bularak 8-0'lık seri yakaladı: 62-42. Bandırma ekibi mola alırken, dönüşte Tolga'nın dış atış isabetiyle kendine geldi. 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Banvit, aradaki farkın kapanmasına izin vermezken final çeyreğine de 84-56 önde başladı.
Dördüncü periyotta Banvit, önce Thomas akabinde ise Rautins'in basketleriyle hücumdaki ritmini sürdürdü. Banvit, bu dakikadan sonra Tolga, Ragıp, Rıdvan, Erkin ve Şehmus gibi genç Türk oyuncularına yer verdi ve periyodun sonuna kadar da 5 Türk oyuncusuyla mücadele eden Banvit seyirciler tarafından coşkuyla alkışlandı. Bitime 5 dakika kala maçı 92-63 önde götüren Bandırma ekibinde, önce Şehmuz ardından Tolga dış ve faul atışlarını skora çevirdi ve parkeden Banvit 104-80 galip ayrıldı. 

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