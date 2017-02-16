Banvit, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı

Beşiktaş Sompo Japan: 57 - Banvit: 66
İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Banvit, Beşiktaş Sompo Japan'ı 66-57 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, İsmail Aydın
Beşiktaş Sompo Japan: Clark 14, Stimac 6, Roll 13, Strawberry 2, Kenan Sipahi 5, Weems 7, Thompson 8, Sertaç Şanlı, Erkan Veyseloğlu 2, Muratcan Güler
Banvit: Muric 5, Orelik 12, Vidmar 9, Chappell 6, Theodore 20, Furkan Korkmaz 5, Kulig 3, Tolga Geçim 6
1. periyot: 16-16
Devre: 34-33
3. periyot: 48-44
Beş faulle oyundan çıkan: 57.40 Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)
ANKARA /