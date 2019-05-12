Banvit - Türk Telekom: 83-96

BANDIRMA,(BALIKESİR,()

SALON: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu, Bandırma

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı

BANVİT: Rıdvan Öncel 11, Tolga Geçim 6, Alex Perez 16, Jordan Morgan 19, D.J. Shelton 12, Metehan Akyel 8, Şehmus Hazer 5, İsmail Cem Ulusoy 6

TÜRK TELEKOM: Vladimir Stimac 8, Terrance Orlando 13, Reggie Redding 8, Joshua Landesberg 43, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker 2, Kenny Gabriel 19

1.PERİYOT: 18-31

DEVRE: 48-54

3.PERİYOT: 72-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30'uncu hafta maçında Banvit BK, Bandırma'da konuk ettiği Türk Telekom'a 83-96 mağlup oldu ve normal sezonu 8'inci sırada tamamlayarak Play-Off'lara kaldı.

Banvit karşılaşmaya Alex Perez, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim, D.J. Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip Türk Telekom oldu. Banvit hücumda Alex Perez ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da ilk çeyreği 18-31 geride geçti.

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf bu kez Banvit BK oldu. Hücumda D.J. Shelton, Jordan Morgan ve Alex Perez ile sayılar üreten Turuncu - Yeşilliler 15'inci dakikada skoru 34-40'a getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada daha organize olan takım Banvit olsa da soyunma odasına 48-54 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Banvit oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulunca 25'inci dakikada skoru 64-64'e getirdi. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Banvit olsa da final çeyreğine 72-74 geride girdi.

Final çeyreğine iyi başlayan taraf konuk ekip Türk Telekom oldu. Hücumda Joshua Landersberg ve Terrance Orlando ile sayılar üretirken Banvit Alex Perez ve Jordan Morgan ile cevap verse de 35'inci dakikayı 77-88 geride geçti. Kalan bölümde istediği oyunu oynayamayan Turuncu-Yeşilliler karşılaşmadan da 83-96 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde dün İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'i 91-67 mağlup ederek kupayı kaldıran Banvit BK Gelişim Takımı, salonda zafer turu attı. ''Şampiyon Banvit BK'' tezahüratları eşliğinde tüm taraftarların ayakta alkışladığı Banvit BK'nın Gençleri, Bandırma Vefa Tribünü'nün önünde zafer pozu vererek kupayı taraftarlar ile paylaştılar.

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