Banvit - TOFAŞ: 90-89

BANDIRMA / BALIKESİR,()

SALON: Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu, Bandırma

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

BANVİT BK: Tolga Geçim 8, Alex Perez 20, Jordan Morgan 8, D.J. Shelton 19, Gary Neal 24, Metehan Akyel 4, Rıdvan Öncel 4, İsmail Cem Ulusoy 3

TOFAŞ: Kenneth Kadji 12, Kyle Weems 21, Muhsin Yaşar 4, Samuel Jose Mejia 12, Diante Garrett 12, Barış Ermiş 4, Berkan Durmaz 5, Yiğit Arslan 5, Frank Elegar 14

1'İNCİ PERİYOT: 28-22

DEVRE: 46-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21'inci haftasında Banvit, Bandırma’da konuk ettiği TOFAŞ’ı Gary Neal’ın bitime 0.1 saniye kala attığı basket ile 90-89 mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Banvit oldu. Banvit hücumda Gary Neal ve Jordan Morgan ile sayılar bulunca da ilk çeyreği 28-22 önde geçti. İkinci çeyreğe TOFAŞ oyunda dengeyi kurarak başladı. Hücumda Gary Neal, Alex Perez ve Jordan Morgan ile sayılar bulan Banvit 15'inci dakikada skoru 35-31’e getirdi. Kalan bölümde top kayıpları yapan Banvit soyunma odasına 46-49 geride girdi. İkinci yarıya her iki takım da hücumda ve savunmada dengeli başladı. Banvit hücumda D.J. Shelton ve Gary Neal ile sayılar bulunca 25'inci dakikada skoru 58-64’e getirdi. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Turuncu-Yeşiller final çeyreğine 73-74 geride girdi. Son çeyreğe Banvit hücumda iyi bir performans göstererek başlasa da savunmada zaman zaman aksadı. Hücumda Gary Neal ve Jordan Morgan ile sayılar üreten Banvit 35'inci dakikada eşitliği yakaladı: 82-82. Kalan bölümde karşılıklı sayılarla geçilirken Gary Neal’in bitime 0.1 saniye kala bulduğu sayıyla Banvit karşılaşmadan 90-89 galibiyetle ayrıldı.

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