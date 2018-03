Banvit'te minik Kulig babasının yolunda

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA()



BANVİT'İN başarılı oyuncusu Daiman Kulig'in 2 yaşındaki oğlu Alan Kulig, her maç bitiminin ardından kendisine özel yapılan pota ile basketbol öğreniyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit’in başarısında takımına ciddi katkısı olan Polonyalı 31 yaşında Daiman Kulig’in 2 yaşındaki oğlu Alan Kulig her maç sonrası potaya basket atarak babasının yolunda olduğunu herkese gösteriyor. Her maçta salona annesi Agnieszka Kulig ve babaannesi Mariola Kulig ile birlikte gelen Banvit’in en küçük taraftarı Alan Kulig babasını merak ve heyecanla izlerken karşılaşmanın bir an önce bitmesini de sabırla bekliyor. Küçük basketçi Kulig için maç bitimi sonrası basket potası boyuna göre ayarlanıyor ve babaannesi Mariola gözetiminde maç başlıyor. Sonunda babasının yolunda olduğunu herkese gösteren küçük Kulig mutlu bir şekilde babası, annesi ve babaannesiyle bir sonraki maça kadar evinin yolunu tutuyor.

