Banvit taraftarları ile birlikte kupa sevincini yaşadı

Integral Forex Türkiye Kupası'nı Anadolu Efes'i 75-66'lık skorla mağlup ederek, müzesine götüren Banvit, Bandırma'da coşkuyla karşılandı. Taraftar ve altyapı oyuncuları tarafından, Banvit Sosyal Tesisleri'nde meşalelerle karşılanan oyuncular ve idareciler, taraftarlar ile birlikte kupa sevincini yaşadı.

2004 yılından bu yana Süper Lig'de mücadele ettiklerini belirten Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, kupanın hak edilerek kazanıldığını ifade ederek, "2004 yılından bu yana bu ligdeyiz. Fakat bir kupamız olmadı. Altyapılarda kupamız olsun diye sitem ederdik. Alt yapıda kupaları topladık. Fakat A Takımda yine yoktu. Bu seneye kısmetmiş. Muhteşem bir turnuva geçirdi çocuklar. Yaklaşık bir on gün önce Darüşşafaka Doğuş deplasmanından galibiyetle dönerken, arkasından Galatasaray, Beşiktaş ve ardından bir kez daha Galatasaray ve son olarak da Efes derken Avrupa'nın dev bütçeli, dev oyunculu kadrolarını eleme başarısı gösterdik. Bence çok hak ettiler. Bütün kamuoyunun da takdirini kazandılar. Biz olağanüstü hiçbir şey yapmadık. Ne bu çocuklarla prim konuştuk, ne de motivasyon konuşması yaptık. Kendileri bu işi sahiplendiler, istediler ve söke söke aldılar. Bu bir zafer öyküsüdür bence. Bu çocukların, teknik ekibin, idarecilerin başarısıdır. Bu başarı bu sene böyle kalmayacak, devam edecek. Taraftarımızdan da bundan sonrası için de destek bekliyoruz" dedi.

BANVİT SPORTİF DİREKTÖRÜ ÇATALOLUK: "HAK EDEREK BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDIK"

Banvit Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ise yıllardır kupanın kenarından döndüklerini belirerek, teknik kadro ve oyuncuları tebrik etti.

Çataloluk, "Uzun senenin emekleri, hem maddi hem manevi ve büyük çabaların sonucunda; beklediğimiz, özlediğimiz Türkiye Kupası şampiyonluğu geldi. Bizim için çok anlamlı, önemli bir kupa. Senelerdir hep kıyısından döndük. İki kez Türkiye Kupası Finali oynadık. Maalesef kazanamamıştık. Bu sefer gelen şansı oyuncularımızla iyi kullandık. Hak ederek bir şampiyonluk kazandık. Bandırma'ya böyle bir kupa getirdiğimiz için gururluyuz. Bundan sonra da elimizden geleni yaparak başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Bunun arkası gelecek diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meşaleli karşılama

-Taraftarların kupa sevinci

-Başantrenör Sasa Filipovski taraftarlarla

-Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç'ın açıklamaları

-Banvit Sportif Direktörü Turgay Çataloluk'un açıklamaları

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),()